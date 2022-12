OTSEPILT | USA saadab Eestisse jalaväekompanii ja HIMARSi mitmikraketiheitjaga üksuse

USA vägede siirmine Eestisse on president Bideni Madridi NATO tippkohtumise teate järelm ja osa pikemast rotatsioonide seeriast, mis tagab USA vägede järjepideva kohaloleku Balti riikides. See samm kinnitab, et Eesti ja USA jagavad ühiseid väärtusi ning on tunnistuseks heast kaitse- ja julgeolekualasest koostööst kahe riigi vahel.

„Otsus kujutab endast olulist edasiminekut, mis puudutab USA vägede roteeruvat kohalolekut Eestis ja Balti riikides. See näitab USA pikaajalist pühendumist meie piirkonna julgeolekule ja tugevdab oluliselt NATO kaitsehoiakut,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

USA saadab Eestisse jalaväekompanii ja HIMARSi mitmikraketiheitjaga üksuse, samuti vastava juhtimisvarustuse ja -süsteemid.

Üksused osalevad koos Eesti kaitseväega ühistel õppustel, et suurendada koostegevusvõimet, ja on valmis vajaduse korral Eestit kaitsma.

„Eesti teeb järjepidevalt märkimisväärseid samme oma iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks. Ootame oma HIMARSi süsteeme 2025. aastaks, nii et juba varem USA üksustega põhiliste oskuste ja teadmiste omandamine tähendab, et süsteemide ülevõtmine saab olema selle võrra sujuvam ja see on meile kriitiline ajavõit,“ lisas Pevkur.

HIMARSi loetakse kõige kaasaegsemaks pikamaa kaudtule süsteemiks maailmas ning selle kasutuselevõtt suurendab Eesti tulevõimet ja annab Eesti kaitsehoiakule strateegilise efekti.

Eesti ja USA relvajõud teevad koostööd ka NATO raamistikus diviisi struktuuri loomiseks. Eesti liitub kõrgelt tunnustatud U.S. Warfighter’i programmiga, mis koosneb õppuste seeriast ja lõpeb sertifitseerimisõppusega sellel osalevatele korpustele ja diviisi üksustele.

„Eesti diviis saab korraliku väljaõppe, et veelgi arendada oma valmisolekut ja koostegutsemisvõimet lähimate liitlastega ja kaitsta Eestit ning NATOt laiemalt,“ ütles minister Pevkur.