Iraanis hukati teadaolevalt esimene meeleavaldustel osalenu

Protestides osalemise eest ootab võimalik surmanuhtlus ka teisi vange. Meeleavaldused said alguse vihast moraalipolitsei vastu ja need on laienenud üheks tõsisemaks väljakutseks Iraani režiimile pärast 1979. aasta islamirevolutsiooni, vahendab Associated Press.

Aktivistide sõnul on vähemalt tosinale inimesele meeleavaldustel osalemise eest surmanuhtlus mõistetud ja need võidakse kiiresti täida viia.

„Mohsen Shekari hukkamisele tuleb reageerida tugevalt, muidu näeme me protestijate igapäevaseid hukkamisi,“ kirjutas Oslos baseeruva aktivistide grupi Iran Human Rights direktor Mahmood Amiry-Moghaddam. „Sellel hukkamisel peavad olema kiired praktilised tagajärjed rahvusvaheliselt.“

Hukkamisest teatas Iraani uudisteagentuur Mizan, mis väitis, et hukatu blokeeris Teheranis tänavat ja ründas julgeolekujõudude liiget matšeetega.

Mizan, mis on riigi kohtusüsteemi uudisteagentuur, teatas, et hukatu oli Mohsen Shekari. Ta mõisteti süüdi Teherani revolutsioonilises kohtus, kus istungid toimuvad kinniste uste taga ning mida on rahvusvaheliselt süüdistatud selles, et kohtualused ei saa ise advokaate valida ega isegi näha nende vastu kogutud tõendeid.

Mizani teatel vahistati Shekari 25. septembril ja mõisteti 20. novembril süüdi „moharebeh’s“, mis pärsia keeles tähendab „sõda jumala vastu“. Karistus selle eest on surmanuhtlus.

Iraan on üks maailma suuremaid hukkajaid. Tavaliselt toimub see poomise läbi.

Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International teatas, et on saanud oma valdusse dokumendi, mille on allkirjastanud Iraani politsei kõrge ametnik, kes palub, et hukkamine toimuks võimalikult kiiresti ja avalikult „südant soojendava žestina julgeolekujõudude jaoks“.