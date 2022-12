JÄRELVAADATAV | Täna selgus Tallinna lauluväljaku uus nägu

„Mul on siiralt hea meel, et finišisse jõuab üks väga pikk protsess, millesse panustasid paljud,“ ütles lauluväljaku juht Urmo Saareoja, „kolm aastat väldanud eeltöö lähteülesande koostamisel andis meile tulemuseks õnnestunud konkursi ning väga lennukad võistlustööd.“

Saareoja sõnul saab toimunud konkursi järgselt edasi liikuda Tallinna lauluväljaku uuendamisega. „Lauluväljak planeeriti ja rajati praegusel kujul üle 60 aasta tagasi – selle aja jooksul on palju nutikaid lahendusi välja mõeldud, mida võiksime kasutusele võtta. Selge on aga see, et kõik muutused peavad laulukaare kompleksi kaunistama ja täiendama, kuid seda mitte mingil juhul varju jätma. Kõik võistlustööd ka arvestasid väärikalt selle asjaoluga,“ rõhutas Saareoja.