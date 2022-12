Peruus parlamenti laiali saata üritanud president lõpetas vahi all, esimest korda tõusis riigipeaks naine

Eilsed dramaatilised sündmused said alguse sellest, kui president Castillo esines televisioonis pöördumisega, milles kuulutas välja eriolukorra. Ta teatas, et saadab opositsiooni kontrollitud kongressi laiali, mis võeti nii Peruus kui ka välismaal vastu šokiga, ning mitmed ministrid astusid protestiks tagasi.

„Vastuseks kodanike nõudmistele riigi kogu pikkuses ja laiuses oleme me otsustanud luua erivalitsuse, mille eesmärk on taastada õigusriik ja demokraatia,“ ütles Castillo. Ta lubas, et uus kongress, millel on õigus koostada uus põhiseadus, kutsutakse kokku hiljemalt üheksa kuu pärast.

Mehhiko teatas, et on valmis Castillole varjupaika pakkuma. Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard ütles, et on Castillo vahistamise pärast väga mures, aga teatas, et Castillo ei ole veel Mehhiko valitsuselt ametlikult varjupaika ega abi palunud.