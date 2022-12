Watch D nutikell igapäevaseks vererõhu ja südametöö jälgimiseks

Huawei uus Watch D mudel eristub teistest nutikelladest selgelt just uudse vererõhu mõõtmise võimaluse poolest, olles samas täisfunktsionaalne nutikell. See tähendab, et lisaks 70 treeningrežiimile ja tervisenäitajate mõõtmisele toetab Watch D mudel ka kõiki teisi tänapäevaseid nutikella funktsioone – olgu selleks teaduspõhine une jälgimine, südamelöökide sageduse kaardistamine, hapniku sisalduse mõõtmine veres, nahatemperatuuri muutuste tuvastamine või stressitaseme monitoorimine.

Vererõhu mõõtmine nutikella abil

Watch D kella teeb erakordseks see, et tegemist on esimese nutikella mudeliga, mis võimaldab reaalajas vererõhku jälgida ja mis saab tänu sellele kindlasti oluliseks igapäevaseks kaaslaseks paljudele kasutajatele, kellel ehk polegi varasemat nutikella kasutamise kogemust.

Vererõhu mõõtmisandmed muudab eriti täpseks just uudne riistvara, kus kõrge eraldusvõimega rõhuandur pakub vaid +/- 3 mmHg piires eksimisvõimalust. Samuti saab kella seadistada nii, et see vastavalt vajadusele ehk näiteks nii hommikul kui ka õhtul kindlal kellaajal vererõhku mõõdaks ning tulemused nii kella sisse kui ka sellega seotud Huawei Healthi terviserakendusse salvestaks.

Südamelöökide sageduse jälgimine oma randmelt

Tänu EKG ehk südame elektrokardiogrammi andurimoodulile toetab see nutikella mudel ka EKG andmete salvestamist ning kohest EKG aruannete loomist ja esitlemist kasutajale. Samuti toimub kellas pidev EKG seire, mis tähendab, et niipea kui südame löögisagedus ei ole korrapärane, tuletab kell kasutajale meelde, et on tarvis teha EKG kontrollmõõtmine.

Tehniline abiline igapäevaseks tervise monitoorimiseks