Millise elektritootja pakkumised on Eestis kõige odavamad?

Universaalteenus

Tegemist on, nagu ka nimi ütleb, kõige universaalsema pakkumisega. Saate endale valida küllaltki kindla ja stabiilse kuluga paketi. Seda teenust pakuvad mitmed ettevõtted, näiteks VKG Elektrivõrgud OÜ, AS Eesti Gaas ja 220 Energia OÜ. Hindade arvutamisel tegi elektripakettide võrdlusportaal elektri-hind.ee kindlaks, milline lahendus on kõige parem.

Eeldades, et teie tarbimine on 2600 kWh aastas, tuleb arvestada iga kuu keskmiseks kuluks 43,50 eurot. Kolme kõige parema pakkuja hind jääb vahemikku 43,23–43,57 eurot. Mõnel pakkujal on kuutasu, teisel jällegi kuutasu puudub, kuid on pisut kõrgem pakkuja marginaal. Selles valdkonnas on hetkel kõige soodsam VKG Elektrivõrgud OÜ.

Börsipaketid

Kui varem oli börsipakett oluliselt soodsam, siis nüüd on hinnad oluliselt kõrgemad. Hetkeseisuga on kolm parimat pakkujat AS Eesti Gaas, VKG Elektrivõrgud OÜ ja Alexela AS. Võrreldes universaalteenusega on hinnad kuni 25% kallimad ja turgu ei ole võimalik ette prognoosida.

Keskmise koduse tarbimise juures (2600 kWh aastas) on kolme kõige soodsama pakkuja hinnad vahemikus 54,62–57,12 eurot kuus. Kõige soodsam pakkuja on hetkel Eesti Gaas AS. Kui soovite aga hindu võrrelda Soomega, siis kõige lihtsam on seda teha sähkötarjouksia.fi portaalis. Nii saate teada, millised on Eesti ja Soome vahelised hinnakõikumised ning mis seisus on teie leping.

Fikseeritud paketid

Kui soovite enda elektrihinda ära fikseerida, siis selleks on parim lahendus fikseeritud pakett. Niiviisi saate iga kuu juba ette ennustada, milliseks teie elektriarve võib kujuneda. Sellega väldite erinevaid üllatusi ja suuri hinnakõikumisi. Hetkeseisuga pakuvad kõige soodsamat lahendust Alexela AS ja 220 Energia OÜ, mõlemal on hinnaks 33,58 eurot kuus – eeldusel, et tarbite 2600 kWh aastas.