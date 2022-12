Politico: Ukraina kasutas Vene lennubaaside vastu ise ümber ehitatud nõukogudeaegseid droone

Politico teatas kahele operatsiooniga kursis olevale allikale viidates, et kasutatud droonid olid modifitseeritud luuredroonid Tu-141, mis jäid Ukrainasse nõukogude ajast. Politico teatel näitab see Ukraina kaitsetööstuse innovatsioonivõimet samal ajal, kui Venemaa on sunnitud ostma odavaid Iraani droone.