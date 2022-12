OTSEBLOGI | ISW: Putin häälestab venelasi pikaks sõjaks ja tema eesmärgid on varjamatult imperialistlikud

ISW märgib, et kohtumisel presidendi inimõiguste nõukoguga ütles Putin, et „sõjaline erioperatsioon“ võib olla pikaajaline protsess ja uue territooriumi saamine on Venemaa jaoks selle protsessi märkimisväärne tulemus. Putin võrdles end tsaar Peeter I-ga, märkides, et Venemaa kontrollib nüüd Aasovi merd, mille eest võitles ka Peeter. „Venemaa impeeriumiajaloo appikutsumine kujutab Putini praegusi eesmärke Ukrainas selgelt varjamatult imperialistlikena ja endiselt maksimalistlikena. Putin valmistab Venemaa siseriiklikku publikut ette selleks, et oodata on pikale venivat purustavat sõda Ukrainas, mis jätkub, et püüda vallutada täiendavalt Ukraina territooriumi,“ teatab ISW.