Riigipööre Peruus? Kuritegudes kahtlustatud president teatas parlamendi laialisaatmisest

Värisevate kätega paberilehte hoides luges president ette pöördumise, mille järgi on rahvaesindajate laialisaatmine vajalik õigusriigi ja demokraatia kaitseks. „Alates tänasest kuni uue kongressi koosseisu kokkutulekuni valitseme dekreediõigusega,“ ütles Castillo. Samuti kuulutas president välja öise liikumiskeelu ja teatas, et Peruu kohtusüsteemi ja prokuratuuri ootab „reorganiseerimine.“ Castillo lubas siiski uusi valimisi, mis toimuvad tema sõnul hiljemalt üheksa kuu jooksul. Asepresident Mercedes Aráoz mõistis otsuse hukka ja nimetas toimuvat riigipöördeks.

1993. aasta põhiseaduse järgi on Peruu presidendil õigus kongress laiali saata, ent valimised peavad toimuma nelja kuu jooksul. Esialgu ei ole selge, milliste jõudude toel plaanib Castillo kauem võimul püsida. Tema valitsuse välisminister, rahandusminister ja justiitsminister teatasid vahetult pärast presidendi avaldust, et astuvad protestiks tagasi. Ka armee pole presidendile toetust väljendanud. „See on täiesti illegaalne,“ kommenteeris Bloombergile presidendi otsust politoloog Andrea Moncada. Peruu valuuta soli väärtus dollari suhtes kahanes mõne tunniga 1,7%.