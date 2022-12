Hersoni linnasüdamel kõndinud eakas Grigori tervitas eestlasi ja rääkis, et ootas vabastajaid pikisilmi. Kohalik elanik Nikolai Naumovitš kommenteeris, et kahju on mõelda mõttetult surnud inimestest. „Lihtsalt paugutavad, idioodid,“ kirub Nikolai. Räägiti ka süngeid lugusid tänavalt leitud laipadest, Vene sõdurite toimepandud rüüstamisest ja linna jäänud vaenlase luurajatest.