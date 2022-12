VIDEO | Putin: tähtis on see, et Venemaa võidab juurde uusi alasid

Septembris väljaantud ukaasiga andis Putin korralduse 300 000 reserväelase teenistusse kutsumisest. Putin teatas, et neist viibib praegu Ukraina konfliktitsoonis 150 000.Sõltumatus meedias ja Ukraina võimude poolt levitavate oletuste järgi plaanitakse Venemaal uut mobilisatsiooni juba alates jaanuarist. Putini sõnul ei ole sellisest kavast praegu aga mõtet rääkida. „Täna sellist vajadust ei ole,“ ütles president.

Ta tõdes, et sõjaväljal on ilmnenud ka probleeme ja olukorda tuleb analüüsida. Putini sõnul võib praegune sõjaline operatsioon olla „pikk protsess“, kuid Venemaa jaoks on uute alade omandamine äärmiselt oluline.