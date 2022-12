Žõtomõri lasteaia ehitusel lüüakse kopp maasse. „Eesti toetuse eest tullakse kättpidi tänama.“

„Kui Eesti lipp kuskil Žõtomõris näha on, näiteks embleemina seljakoti peal, siis tullakse kättpidi tänama Eesti toetuse eest. See ei ole lihtsalt viisakus ametlikel kohtumistel,“ ütles Delfile Kaimo Kuusk , Eesti suursaadik Kiievis. Tallinnas Kultuurikatlas toimunud Žõtomõri oblasti ülesehituskonverentsil kirjeldas diplomaat Ukrainlaste emotsionaalsust: „Nendega pole nii, et peaaegu lähevad eestlast tänama, vaid nad tulevadki tänaval ligi.“

„See puudutab inimesi sügavalt,“ lausus Mariana Betsa, Ukraina suursaadik Eestis. Žõtomõrist siia saabunud delegatsioonid on tema sõnul näinud, kuidas sõnadele järgnevad teod. Betsa teada on Eesti esimene riik, kes on hakanud oma lubadusi ka ellu viima. „See on väga oluline. Eestlaste soojus Ukraina suhtus on nende jaoks väga liigutav,“ lisas ta.