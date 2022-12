VIDEOLUGU | Sajad idavirulased naasevad põlevkivisektorisse. Kui kauaks?

Sõitsime küsimuse südamesse, Estonia kaevandusse. Siin on huvitavad ajad. Rääkisime asjaosalistega: kaevuritega, töötukassaga, aga ka Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteriga. Milline on pilt tegelikult ja kuidas näevad seda need, keda muutused kõige lähemalt puudutavad?