Väljaanne Politico peab Kaja Kallast Euroopa mõjukamate tegijate hulgas 5. koha vääriliseks

„Ursula von der Leyen ei nimetanud ühtki nime, kui ütles: „Me oleksime pidanud kuulama neid, kes tunnevad Putinit.“ Aga Euroopa Komisjoni president pidas tõenäoliselt silmas Kaja Kallast. Vähesed Euroopa liidrid on olnud nii jõulised, sõnakad ja järjekindlad kui Eesti peaminister, tuues välja ohte, mida see autoritaar Kremlis endast kujutab. Ja ajal, kui Lääne-Euroopa riigid oma Venemaa-strateegiat ümber mõtlevad, on jõhker sissetung Ukrainasse Eesti lähenemist Moskvale õigustanud,“ kirjutab Politico.

Politico teatel on 45-aastane Kallas olnud juba ammu teadlik ohust, mida Venemaa võib endast kujutada muu hulgas energiajulgeolekule. Sanktsioonide debati ajal on Kallas, kelle ema Nõukogude Liit Siberisse küüditas, olnud Politico hinnangul üks valjemaid ja efektiivsemaid hääli. Politico teatel on Kallas nõudnud karmikäelist lähenemist ka Hiinale. Pärast 2021. aastal ametisse astumist on ta suurendanud kaitsekulutusi, kindlustades, et Eesti jääb üheks vähestest Euroopa riikidest, mis läheb kaugemale NATO kahe protsendi nõudest, kirjutab Politico.