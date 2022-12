FOTOD | Tallinn on mattunud lume alla. Abilinnapea Svet: talv ei pruugi tulla lihtne, kuid oleme selleks valmis

Svet rääkis pressikonverentsil, et suur lumesadu on toonud linna hooldustööde lepingupartneritele juba ka trahve. Linn on Sveti sõnul välja kirjutanud umbes 80 000 euro ulatuses trahve, sest lumi on jäänud lükkamata või hooldustööd on halvasti tehtud. „Loodan, et leiame hoolduspakkujatega sellised praktikad, mis aitavad neil seadust täita,“ ütles Svet. „Talv ei pruugi tulla lihtne, kuid oleme kindlad, et meie partnerid on selleks valmis,“ ütles ta ning lisas, et vajadusel tehakse hoolduspakkujatele järelevalvet ning meeldetuletusi. Svet tuletas pressikonverentsil meelde, et kinnistuomanikel on kohustus hooldada teid, mis nende kinnistule jäävad.