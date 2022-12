Kremli propagandisti Aleksandr Kornilovi Eesti elamisluba tühistati, Schengeni viisaalasse sisenemine keelati viieks aastaks

„Venemaa vaenupoliitika toetamisel on tagajärjed,“ kirjutas kaitsepolitseiamet Twitteris ühes Aleksandr Kornilovi väljasaatmisest teatamisega. Amet nimetas teda Kremli aktivistiks ning lüliks Vene mõjuagentide võrgustikus. Talle kehtestati ka 5-aastane Schengeni viisaalasse sisenemise keeld.

Baltnews on Eesti kaitsepolitsei huviorbiidis olnud juba meediakanali loomise ajast. 2014. aastat kokkuvõtvas kaitsepolitsei aastaraamatus on kirjutatud Baltnewsist kui järjekordsest Venemaa mõjutustegevuse meediaprojektist, mille eesmärgiks on arendada multimeediasisu ning lisada veebitelevisiooni ja raadio võimekust. Baltnews loodi Eestis, Lätis ja Leedus 2014. aasta oktoobris.