Argentina asepresident mõisteti pettuse eest kuueks aastaks vangi

Kolmest kohtunikust koosnenud kolleegium leidis, et peronist Fernández on süüdi pettuses, aga mitte kuritegeliku organisatsiooni juhtimises, mille eest oleks karistus olnud 12-aastane vangistus. Tegemist on esimese korraga, kui Argentina asepresident on ametis olles kuriteos süüdi mõistetud, vahendab Associated Press.