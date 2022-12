Saksamaal vahistati riigi kukutamise plaanis kahtlustatuna 25 „Reichi kodanikku“

„Alates täna hommikust leiab aset suur terrorivastane operatsioon. Liidupeaprokurör uurib kahtlustatavat terrorivõrgustikku Reichsbürgerite keskkonnast. On kahtlus, et plaaniti relvastatud rünnakut põhiseaduslike organite vastu,“ teatas Buschmann Twitteris.

Prokuratuuri teatel kuuluvad kahtlusalused terroriorganisatsiooni, mis on asutatud mitte hiljem kui 2021. aasta novembris ning mis on seadnud omale eesmärgi kukutada olemasolev riigikord Saksamaal ja asendada see oma riigivormiga, mis on juba välja töötatud.