Läti julgeolekuteenistus: Doždis öeldut saab hinnata üleskutsena materiaalse toetuse andmiseks Vene okupatsioonijõududele

VDD teatas oma pressiteates, et saatejuht Aleksei Korosteljov osutas saates korduvalt sellele, et Vene sõdurid on rindel rasketes tingimustes, et nad on ebapiisavalt varustatud varustuse ja toiduga. Samuti annab saatejuhi öeldu VDD teatel tunnistust sellest, et telekanal Dožd üldistas informatsiooni nimetatud probleemidest, et aidata neid lahendada, vahendab LSM.

Kuigi telekanali esindajad andsid selgitusi, on VDD arvates lubamatu, et Läti inforuumis levitataks informatsiooni üleskutsega ühiskonnale osutada abi Venemaa okupatsioonijõududele. VDD rõhutas, et Vene vägede toime pandud vägivald Ukraina tsiviilelanikkonna vastu on tunnistatud terrorismiks ja Venemaa ise terrorismi toetavaks riigiks.

Seda arvesse võttes leiab VDD, et nimetatud väljaütlemised on vastuolus Läti rahvusliku julgeoleku huvidega ja tekitavad vale ettekujutuse Vene armeest, kutsudes kaastundele selle vastu. VDD tegi kindlaks, et 1. detsembri saade on salvestatud Doždi toimetuses Tbilisis ning Korosteljov ise elab ja töötab praegu Gruusias. Võttes arvesse, et tal ei ole Läti elamisluba, ei saa teda kriminaalvastutusele võtta, aga VDD soovitab siseministril lisada see ajakirjanik „musta nimekirja“ isikutest, kellele on keelatud Lätisse sisenemine.

VDD hoiatas Doždi peatoimetajat Tihhon Dzjadkod võimaliku kriminaalvastutuse eest õigusrikkumise korral.