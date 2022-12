Georgia valimiste teises voorus võitis demokraat Warnock, mis annab demokraatidele USA senatis enamuse 51-49

Demokraadid saavad seega senatis 51-49 enamuse. Esindajatekojas on aga väike ülekaal vabariiklastel, vahendab Associated Press.

„Pärast raske võitlusega kampaaniat või peaksin ma ütlema kampaaniaid on mul au välja öelda kolm kõige võimsamat sõna, mis on demokraatias kunagi välja öeldud: rahvas on kõnelenud,“ kuulutas 53-aastane Warnock juubeldavatele poolehoidjatele Atlanta kesklinna hotelli ballisaalis.