OTSEBLOGI | Stoltenberg: Venemaa püüab sõjategevuse külmutada, et alustada suuremat pealetungi kevadel

„Tingimusi [läbirääkimisteks] veel ei ole, sest Venemaa ei ole näidanud mingeid märke astumisest läbirääkimistesse, mis austavad Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. On ukrainlaste otsustada, millal on õige aeg läbirääkimisi alustada ja tingimustes kokku leppida. Enamik sõdu ja kõige tõenäolisemalt ka see sõda lõpeb läbirääkimiste laua taga,“ ütles Stoltenberg.

„Paradoks on see, et mida rohkem me tahame rahumeelset, läbi räägitud lahendust, kindlustades, et Ukraina jääb peale, seda pakilisem on, et me annaksime Ukrainale sõjalist toetust,“ lisas Stoltenberg.