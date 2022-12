Londoni Rahvusgaleriis maali kahjustanud kliimavõitlejad peavad tasuma kopsaka trahvi

Juulis katsid liikumise Just Stop Oili toetajad Hannah Hunt (23) ja Eben Lazarus (22) Inglise maalikunstniku John Constable'i tuntuima teose „Heinavanker“ piltidega düstoopilisest tulevikust ja liimisid seejärel oma käed selle kullatud raamide külge.

„Võite unustada meie rohelise ja meeldiva maa, kui edasine nafta kaevandamine toob kaasa ulatuslikud saagikatked, mis tähendab, et peame hakkama võitlema toidu eest,“ sõnas Hunt toona.

Täna mõistis Westminsteri magistraadikohtus aktivistid süüdi teosele rohkem kui tuhande-naelase kahju tekitamises. Mõlemad peavad tasuma 540,74 naela hüvitist. Ühtlasi mõistis kohus Huntile ja Lazarusele 18-kuulised tingimisi vangistused. Ringkonnakohtunik Daniel Sternberg rõhutas, et kui nad selle aja jooksul uusi õigusrikkumisi korda saadavad, võib kohus nad vangi saata.

Hunt ja Lazarus lükkasid süüdistuse tagasi, väites, et Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklid 10 ja 11 – õigus sõna- ja kogunemisvabadusele – annavad neile seadusliku õiguse tehtule.

Kohtuprotsessi ajal tunnistusi andes väitsid süüdistatavad ka, et nad tegid „tahtlikke jõupingutusi“, et vältida Constable'i maali kahjustamist. Aktivistide sõnul küsisid nad nõu kunstieksperdilt, kes olevat neile kinnitanud, et madala kleepuvusega teip ja väike kogus liimi ei kahjusta maali ega selle raami.