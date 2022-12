Läänemets viltu läinud katuseraha-plaanist: see summa tuleb ümber investeerida järgmise aasta jooksul

Kohaliku lasteaia tarbeks 700 000 eurost ilma jäänud Kastre vallavanem (ühtlasi ka SDE juhatuse liige) Priit Lomp kirjeldas, et erakonna ladviku seas valitses pettumus küll. Kuid seda tema sõnutsi vaid ühe koalitsioonipartneri suhtes. „Need, kes võtsid sõna, on pettunud selles, et Isamaa selliste liigutustega enda sigaduste pealt tähelepanu kõrvale juhtis,“ märkis Lomp.

Raha suunamiseks on aega küllalt

„Ma arvan, et paneme siseturvalisusesse, päästekomandode ehitusse ja muudesse sellistesse vajalikesse projektidesse. Arvatavasti toetame kodanikuühiskonna programme. Eesmärk on see, et raha peab jõudma väikelinnadesse, maapiirkondadesse,“ kirjeldas siseminister Läänemets üldiselt.