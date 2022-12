Soome liitumine NATO-ga ei ole jätkuvalt kindel. Türgi: oluline nõue on veel täitmata

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu sõnas täna, et kohtumisel loodetakse saada Soomelt lubadus, et riik tühistab Türgile kehtestatud relvaembargo, vahendab The Washington Post .

„Soome kaitseministri visiit Türki on oluline, sest me ei ole veel kuulnud Soome avaldust, et nad on meie suhtes relvaembargo tühistanud,“ ütles Cavusoglu ajakirjanikele. „Ootame sealt sellist avaldust.“