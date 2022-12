Koroonasse ja grippi haigestumine hoogustub

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnas, et arvestades haigestumise sagenemist vanemaealiste hulgas, võib oodata järgmistel nädalatel hospitaliseerimiste suurenemist.

48. nädalal (28. novembrist 4. detsembrini) hospitaliseeriti 190 inimest, kel nüüdseks on diagnoositud koroona. Haiglaravile suunatud patsientide arv suurenes 47. nädalaga võrreldes 18% võrra, samas vähenes sümptomaatilise COVID-19 patsientide arv 12%. 65 patsienti hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaiguse tõttu ja COVID-19 diagnoositi kaasuva haigusena. Sadikova lisas, et suurenenud on 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal.