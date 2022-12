VIDEO | „Me peame võitma!“ Sõda Ukrainas meelitab tavalisi venelasi haarama Kalašnikovi

Patriootlikult mõtlevad kõik treenitavad. „Kuskil toimuvad kogu aeg mingid sõjad. Ükski sajand ei möödunud ilma sõjata. Nii ka sel sajandil. Me peame sõja võitma – ja sellepärast me treenimegi end. Nii lihtne see ongi. Ja me võidame,“ ütles soomusvesti kandev Vladimir ja lisas: „Me peame võitma!“