GoBusi bussijuht päästis õues külmetanud noormehe elu

Nimelt oli noormees eelmisest bussist maha jäänud, tal polnud raha kaasas, telefoni aku sai tühjaks ning ta pidi külma käes ootama. Samuti ei tunne ta kella ja ei osanud iseseisvalt tagasi minna.

Noormehe kasuema rääkis Delfile, et kool tahab õpetada poisile iseseisvust, kuid kahjuks ei tulnud see just kõige paremini välja. „Kool õpetas talle ära teekonna koolist bussijaama, aga kooliõde tegi tol õhtul ettepaneku minna teise bussiga. Too linnaliinibuss läks aga nii suure ringiga, et maaliinibuss oli juba ära läinud,“ ütles ta.

Kasuema rääkis, kuidas ta ise oli samal ajal laste tantsutreeningut juhendamas ning telefon oli hääletu peal. „Ta oli ligi poolteist tundi õues külmetanud. Kui ma tema kõnet märkasin, oli jäänud viis minutit viimase Rakvere bussi väljumiseni. Palusin tal anda telefoni bussijuhile, selgitasin olukorda ja siis sai telefon tühjaks. Õnneks võttis bussijuht ta peale,“ kirjeldas ta.

Go Groupi kontserni kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov ütles, et bussijuht oli Tallinna bussijaamas oma bussi juures ja pani reisijate pagasit peale, kui märkas külmast lõdisevat poissi, kellel oli telefon käes. „Ta püüdis seda ulatada bussijuhile. Telefon juba piiksus, sest aku oli tühjaks saamas, aga bussijuht jõudis öelda, et võtab poisi peale, ja ema oli poisil Rakveres vastas,“ sõnas ta.

GoBus tänas täna omalt poolt bussijuhti Tarmo Sipriat ka Facebooki postituses, kus mainiti, et bussijuhina on ta töötanud üheksa aastat ning tegemist on väga tagasihoidliku inimesega. „Ta ütles, et teeb oma igapäevast tööd ja märkas külmetavat last kohe. Aitamine on tema jaoks elementaarne.“