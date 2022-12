VIDEO | Zelenskõi õnnitles sõjaväelasi Donbassist: keegi nimetas end „teiseks armeeks maailmas“, aga kõik näevad, kellel on esikoht!

„Härrased ohvitserid, seersandid, sõdurid! Lugupeetud sõjaväelased! Lugupeetud veteranid! Kogu hingest, Ukraina nimel õnnitlen ma teid suure pidupäeva, selle suure päeva, Ukraina relvajõudude päeva puhul! Aastast aastasse oleme me ühendust võtnud erinevatest kohtadest, kummardades meie võitlejate ees, kandes ette meie riigi erinevatest linnadest. Ja alati alustame me oma hukkunud kangelaste meenutamisega. Kõigi, kes on andnud oma elu Ukraina eest. Kõigi, kelle mälestust palun ma meenutada minutilise vaikimisega, leidke täna see minut, see on väga tähtis!“ ütles Zelenskõi.

„Kallid kaitsjad! Kolm aastakümmet, kaheksa aastat, üheksa kuud. 285 päeva kaitsete te meie riiki, kodumaad. Ja päeval ja öösel, pakases, argi- ja pidupäeval ja iga päev meenutame me teie kangelastegu. Me aitame alati kaasa teie tööle ja kummardame teie jõu ees iga päev. Alati! Eriti täna. Traditsiooniliselt võtan ma selle päeva vastu eesliinil koos meie sõduritega. Täna oleme me Donbassis. Lahingutegevuse tsoone on juurde tulnud. Võitlus on raske. Hind kõrgem. Aga on olemas see, mis on jäänud muutumatuks, püsivaks, teraskõvaks: teie vaprus, teie vastupidavus, teie tahe ja järelikult meie vabadus. Teie purustamatus ja järelikult meie sõltumatus. Teie sangarlikkus ja meie tänulikkus selle eest! Teie mehisus ja meie uhkus selle üle. Uhkus teie kõigi üle! Me oleme uhked oma maaväe, meie õhujõudude, mereväe üle, oleme uhked meie erioperatsioonide jõudude, meie sõjaväeluure, dessant-ründevägede üle. Me oleme uhked kogu Ukraina relvajõudude üle!“ ütles Zelenskõi.