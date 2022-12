Valgamaa ettevõte armastab keerulisi väljakutseid ja erilahendusi

„Parmeti eesmärk on tagada kvaliteet, ausus ja läbipaistvus nii töötajatele kui klientidele, et ehitada üles pikaajalisi suhteid. Me ei viska partnereid ega tarnijaid üle parda ka siis, kui keegi tuleb mõne odavama lahendusega välja. Meile meeldivad inimesed, keda me tunneme ja keda me saame usaldada. Seda näitab ka töötajate stabiilsus, väga paljud Parmeti töötajad on olnud meiega üle 10 aasta.“