Kannik ütles, et Euroopas on ühtne mõistmine, et Ukrainat tuleb edasi toetada ning Ukraina peab võitma, aga edasise osas on lahkhelisid. „Prantsusmaa presidendiga puudub ühtne mõistmine, kuidas Venemaaga pärast sõda edasi käia. Meie sügav veendumus siin on, et tegemist pole ainult Putini ja tema lähima ümbruskonna sõjaga, vaid probleem on laiem,“ ütles ta.