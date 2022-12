Apple’i seadmed pööravad erilist tähelepanu andmeturvalisusele

Ükskõik kui turvaline seade ka ei oleks, ei ole siiski võimalik tagada 100% turvalisust – ning seda lihtsalt inimlike eksimuste tõttu. Kahjuks ei ole sellised juhtumid ärivaldkonnas haruldased. Turvalisuse uuringufirma Ponemoni värskeim rahvusvaheline uuring tõi välja, et üle poole (56%) ettevõtetes toimunud küberintsidentidest on põhjustatud töötajate või äripartnerite hooletusest. Seejuures läheb üks selline küberintsident organisatsioonile maksma keskmiselt üle 484 000 euro.

Programm sai alguse kaks ja pool aastat tagasi ning selle aja jooksul on makstud preemiate summa jõudnud juba ligi 20 miljoni USA dollarini. Keskmine makstav preemia ühe tuvastatud haavatavuse eest on olnud 40 000 USA dollarit. Mõnel juhul on preemiad tõusnud kuni 100 000 USA dollarini ühe tuvastatud haavatavuse eest.

Tarbijad, kes hoolivad andmeturvalisusest, hindavad Apple’i pühendumust seadmete turvalisuse tagamisel. Selle kinnituseks uuendas Apple hiljuti oma turvauuringute portaali, et see sisaldaks ajakohast teavet, ja täiendas ka oma preemiaprogrammi, mille alusel premeeritakse leitud haavatavuste eest white-hat-häkkereid, kes jagavad Apple’iga oma soovitusi toodete turvalisuse parandamiseks.

Apple’i seadmed on turvalised mitmel põhjusel. Esiteks on macOS, iOS, iPad OS ja watchOS suletud lähtekoodiga operatsioonisüsteemid, mistõttu on häkkeritel oluliselt keerulisem korraldada pahatahtlikku rünnakut. Teiseks on Apple’il App Store’i rakenduste puhul alati põhjalik kontrollprotsess, et tagada nende turvalisus. Kolmandaks ei luba Apple kasutajatel ise operatsioonisüsteeme muuta ja „häkitud“ seadmed kaotavad garantii kehtivuse. Neljandaks müüakse kõiki Apple’i seadmeid ainult neile mõeldud operatsioonisüsteemiga, millele Apple väljastab tasuta uuendusi.

Üldiselt on selliste juhtumite põhjuseks kas ebapiisav seadmeturvalisus, ettevõtte turvapoliitika eiramine või uuenduste paigaldamata jätmine. Ent oluline on teada, et on lahendusi, mis aitavad ohtlike ja kulukate küberintsidentide esinemise tõenäosust isegi nullini viia.

Apple’i seadmete integreeritud turbe- ja haldusfunktsioonid võimaldavad IT-spetsialistidel kaitsta ettevõtte andmeid ning seadmeid konfigureerida ja hallata läbi MDM-lahenduste (mobile device management).

Ainulaadne lahendus: Lockdown Mode

Lockdown Mode on läbimõeldud lahendus tundlikku ja konfidentsiaalset teavet valdavate valitsusasutuste ja rahvusvaheliste ettevõtete töötajate jaoks.

iPhone’i ja iPadi rakendusi on võimalik alla laadida vaid turvalisest App Store’ist. Sealt saab kasutaja hankida rakendusi ka Maci arvutile, ent neid saab ka veebist alla laadida ja installida. Lisaturvalisuse tagamiseks töötavad alates macOS 10.15 operatsioonisüsteemist seadmetel ainult Apple’i heakskiidetud rakendused. MacOSil on ka viirusetõrjeprogramm, mis blokeerib pahavara programme ja vajadusel eemaldab need. Lisaks hoiustatakse kõikidel Apple'i platvormidel rakenduste andmeid kasutaja andmetest eraldi. See tagab, et vaid kasutajad ise saavad oma failidele ligi ja neid hallata.

Kuigi olemasolevad lahendused on enamiku kasutajate turvalisuse tagamiseks enam kui piisavad, on Apple’i eesmärk olla alati üks samm teistest ees. Hiljuti tutvustas ettevõte erakordset turvalisust pakkuvat uuendust: Lockdown Mode’i ehk lukustusrežiimi. See võimalus on eriti oluline nende kasutajate jaoks, kes võivad langeda sihipäraste häkkerirünnakute ohvriks. Võimalike rünnakute piiramiseks piirab selle režiimi aktiveerimine iPhone’i, iPadi või Maci seadmes teatud rakendusi, veebilehti ja funktsioone.

Seetõttu on Lockdown Mode läbimõeldud lahendus tundlikku ja konfidentsiaalset teavet valdavate valitsusasutuste ja rahvusvaheliste ettevõtete töötajate jaoks. Just sellise profiiliga klientide vajadustele vastava režiimi väljatöötamine näitab Apple’i erakordset sihikindlust hoolitseda iga oma kliendi turvalisuse eest.

