Ušakov rõhutas, et Venemaa välispoliitika orienteerub ümber mitmepooluselise vektori suunas, vahendab Interfax.

„Selles seoses ei ole liigne meelde tuletada, et kui varem rääkisid ja uskusid meil paljud võimalusse kehastada koos eurooplastega Charles de Gaulle’i mõtteid ühise ruumi ehitamisest Lissabonist Vladivostokini, siis nüüd saab kõigile selgeks, et see projekt ei õnnestu,“ lausus Ušakov täna rahvusvahelisel foorumil „Primakovskije tštenija“, vahendab Interfax.