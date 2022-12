FOTOD | Kaitsjad taotlesid Mailis Repsi istungi edasilükkamist. Tänane tunnistaja kuulatakse siiski üle

Lastearst, meditsiiniteaduste doktor Adik Levin viitas eilses arvamusloos , et Reps ootab kaksikuid. Ta märkis, et Reps kasvatab praegu kuut Eesti vabariigi kodanikku ja ootab veel kahte. „Nendel kuuel lapsel on oma õigused, kuid need kaks last, kes kasvavad praegu ema üsas, vajavad veel rohkem ema abi ja toetust.“

Lastearst sõnas Kroonikale täpsustavalt, et Reps on talle ise öelnud, et ootab kaksikuid. Levin sõnas, et initsiatiiv avalikustada see, et endine minister ootab kaksikuid, tuli temalt.