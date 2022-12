VIDEO | Tallinnas vandaalitseti Ukraina-teemalise näituse kallal

„2022. aastal said ukrainlased omal nahal tunda, milline on Vene maailma (Russki Mir) põlistava ideoloogia tõeline olemus. Selle võib edasi anda ühe sõnaga – rašism,“ seisab projekti tutvustuses.

Kellelegi jäi väljapanek nädalavahetusel ette – ühte infotahvlit on lõhutud. Näituse kaaskorraldaja, Eesti mälu instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu märkis, et lõhkumise kohta esitati täna politseile avaldus. „Kahju, et kaaskodanike suhtumine teemasse selline on! Sügisel rikuti meie teine Ukraina-teemaline näitus Tõnismäe tänaval,“ lausus ta.