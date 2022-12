VIDEO | „Natuke sai ikka kannatada.“ Putin sõitis Mercedese roolis üle Krimmi silla

Kertši silla tulevärk

Kertši silla avas Vladimir Putin isiklikult neli aastat tagasi ja sellel toimunud plahvatus on Ukrainale sümboolne. Ukraina kaitseministeerium võrdles lööki ristleja Moskva uppumisega aprillis. Sillavastane operatsioon oli ülitähtis ka selles mõttes, et Venemaa pidas silda seni Ukraina jaoks haardeulatusest väljas olevaks.

Venemaa versiooni järgi plahvatas sillal veoauto, mis pani plahvatama läheduses seisnud rongi kütusetsisternid. Silla kontrollpunkti kaamera salvestitelt on selgelt näha, et veok läbis kontrolli, kus vaadati isegi sõiduki sisemusse, kuid lõhkematerjali ei märgatud. Ühismeedias levivates videotes on näha, et plahvatuse kohas kukkus tookord merre kaks rada maanteed.