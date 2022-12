Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat kinnitas, et juhtum vastab tõele ning üks probleemi alge oli, et kooli juhtkond ei reageerinud sellele. Ta ütles, et eelmisel nädalal helistas murelik lapsevanem, kes probleemist teada andis. „Üks lapsevanem tõstatas selle teema. Ütles, et seal on gaasilõhna olnud tunda paar nädalat ja juhtkond pole sellele reageerinud ning ei soovi sellega tegeleda,“ rääkis vallavanem.