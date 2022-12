FOTOD | Tartu kultuuritöötajad avaldasid Raekoja platsil meelt

Meeleavalduse peamine sõnum on, et 2024. aastaks peavad Euroopa kultuuripealinna kultuuritöötajate palgad olema samal tasemel mis riigi kultuuritöötajatel. „Võimalik, et aastaks 2024, kui Tartust saab Euroopa kultuuripealinn, on linna alluvuses tegutsevate kultuuriasutuste töötajad virelemas toimetulekupiiril ning sellega on ühtlasi ka sisse juhatatud kultuuripealinna teema „Ellujäämiskunstid“,“ märkisid Tartu kultuuritöötajad.