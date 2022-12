Leo Kunnas astus riigikaitsekomisjoni aseesimehe kohalt tagasi

Täpsemalt on EKRE saadikutele vastumeelne, et Raimond Kaljulaidi europarlamendi valimiskampaaniat toetasid 2019. aastal Eesti suurima kahjusummaga kelmuses süüdistatud Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko. EKRE nõudis Raimond Kaljulaidi riigikaitsekomisjoni esimehe kohalt tagasiastumist juba novembri lõpus.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas juhtis varem teistele erakondadele saadetud kirjas tähelepanu asjaolule, et ärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellele on esitatud kahtlustus üle poole miljardi euroses krüptorahakelmuses ja rahapesus, olid 2019. aasta europarlamendi valimistel Raimond Kaljulaidi suurimad toetajad, annetades kampaaniaks 25 000 eurot.

Kaljulaid: see on EKRE sund

Kuivõrd tõenäoline on, et Kunnase algatatud protsess päädib EKRE soovitud eesmärgiga: eemaldada Raimond Kaljulaid riigikaitsekomisjoni juhi ametist?

„Raske öelda. Ent üks lahendus võiks olla see, et Leo kandideeriks uuesti ja mina samuti, saaksime täpselt samamoodi jätkata,“ sõnas ta. „Ta võiks ümber mõelda. Riigikogus saab alati vigu parandada.“

„Ma tõesti ei mõista, miks ta tagasi astus. Minu – ega kolleegide – poolt tema tööle etteheiteid pole. Tegelikult on ta EKRE fraktsiooni üks väheseid mõistlikke ja asjatundlikke inimesi. Ma tõesti ei mõista, miks EKRE sundis teda tagasi astuma,“ sõnas Kaljulaid, viidates, et Kunnas on tema arvates tõmmatud sisepoliitilisse intriigi. „Võib-olla soovib EKRE komisjonis aseesimeest vahetada? Komisjonis on ju ka Alar Laneman.“