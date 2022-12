FOTOD | Lasnamäel asuvas pargis põrutas laps kelguga vastu posti. Linn sekkus täna

Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko sõnas, et probleemist postidega ollakse teadlikud. „Kuna kõiki töid peame tellima ette, siis rehvide paigaldus oli planeeritud tänase päeva peale. Kahjuks ei osanud me mõned nädalad tagasi arvestada sellega, et lumekiht muutub kelgutamiseks sobivaks mõned päevad varem.“

Ta kinnitas, et loomulikult on õnnetuse pärast väga kahju. „Lasnamäe linnaosa valitsuse tellimusel paigaldatakse tänase päeva jooksul postide alumise osa ümber rehvid, nagu oleme seda teinud ka eelmistel aastatel. Siinkohal tuleks siiski arvestada, et tegemist ei ole spetsialiseeritud kelgutamiseks mõeldud kohaga ning lisaks postidele on lähedal ka kõnniteed. Palume nii täiskasvanutel kui ka lastel olla ettevaatlikumad talirõõme nautides.“