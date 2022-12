Rahanduskomisjoni esimees: Läänemetsa „katuserahade“ objektid riigieelarvesse ei lähe

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) märkis, et komisjon on samal arvamusel nagu riigikontrolör Janar Holm, kes ütles täna hommikul, et Läänemetsa nn „katuserahade“ jagamine ei ole korrektne. Nimelt ütles Holm, et raha peab olema selle ministeeriumi all, kus selle valdkonna eest vastutatakse.