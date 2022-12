Krista Kaer soovitab häid raamatuid, mis sobivad ka kingikotti

Ma usun, et kõigile eestikeelsete luuletuste lugejaile on jäänud mulje, et vabavärssi harrastatakse palju enam kui kanoonilisi luulevorme. Vabavärsi kõrvale on aga igati meeliülendav lugeda teoseid, kus luuletajad on näinud suurt vaeva, et oma lembetundeid, kahtlusi, rõõmu või ängi just üsnagi ranges sonetivormis väljendada. See armastussonettide kogumik annab ülevaate eesti kirjanike tõlgitud sonettidest. Siia on koondatud nii seni luulekogumikes kui ka perioodikas ilmunud sonetid, samuti 66 värsket tõlget.