Rootsis tapeti väidetavalt Kadõrovit kritiseerinud blogija

„Grupp isikuid lasid öösel Tumso maha ja antud hetkel selgitatakse välja mõrva detaile,“ teatas 1ADAT. Muid üksikasju ei avaldatud, aga teatati, et eriteenistused peitsid ära Abdurahmanovi venna, vahendab Meduza.

Raadio Vabadus teatas, et Abdurahmanovi kaasvõitlejate sõnul tapeti ta ööl vastu 2. detsembrit. Rootsi võimud ei ole seni asja kommenteerinud.

Detsembri esimestel kuupäevadel ei saadud Abdurahmanoviga enam ühendust. Inimõiguslased teatasid, et ta on kadunud, ja andsid mõista, et ta võidi tappa.