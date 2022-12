Venemaa Engelsi lennuväljal kahjustas droon kaht pommitajat, Rjazani oblasti lennuväljal plahvatas bensiiniveok

Teine Telegrami kanal Astra kinnitab, et droon kukkus lennubaasi Engelsi linna lähedal ja kahjustada sai kaks strateegilist pommitajad Tu-95 . Kaks sõjaväelast sai Astra teatel vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Meduza.

Sirena kirjutab, et Engelsi ja Saratovi elanikud kuulsid kella kuue ajal hommikul tugevat plahvatust.

„Laks käis Engelsi lennuväljal. Kirjutatakse, et kahjustada said kaks rašistlikku strateegilist pommitajad. On hukkunuid ja vigastatuid. Kurvastame. Head vabatahtliku päeva!“ teatas Ihnat.