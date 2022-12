OTSEBLOGI | Zelenskõi hoiatas väga keerulise talve eest: Venemaa püüab kasutada külma oma terrori osana

„Vaenlane loodab väga kasutada talve meie vastu: teha talvekülm ja raskused oma terrori osaks. Meie peame tegema kõik, et sellel talvel vastu pidada, ükskõik kui raske see ei oleks. Vastu pidada ja me peame vastu. Sellel talvel vastu pidada tähendab kõigele vastu seista,“ ütles Zelenskõi.

„Jah, aga meil on see, mida okupandil ei ole ega saa olema. Meie kaitseme oma kodu ja see annab meile kõige tugevama võimaliku motivatsiooni. Meie võitleme vabaduse eest ja see suurendab iga jõudu. Meie kaitseme tõde ja see ühendab Ukraina ümber kogu maailma,“ ütles Zelenskõi.