OTSEBLOGI | Ukraina sihtmärkide pihta on teadete kohaselt välja lastud üle saja raketi

Ukraina õhujõudude esindaja Juri Ihnat teatas televisioonis, et välja lendasid Vene strateegilised pommitajad ja esimene rakettide laine on välja lastud. Ta hoiatas ka, et okupandid võivad lasta raketid välja lainetena, et neid hajutada ja Ukraina õhutõrje segadusse ajada. Ta rõhutas ka, et Venemaa jätkab ennekõike kriitilisele infrastruktuurile löökide andmist.