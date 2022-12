FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Imaveres hukkus liiklusõnnetuses noor naine. Sealkandis juhtus veel mitu avariid

Lääne prefektuuri operatiivjuht Alar Smirnovi sõnul selgitab politsei õnnetuse täpsemaid asjaolusid alustatud kriminaalmenetluse käigus. „Praegu ei ole veel teada, millisel kiirusel õnnetuses osalenud autod liikusid, kuid selgitame seda uurimises. Talvel liigeldes on väga oluline adekvaatselt hinnata teeolusid ja oma sõiduoskust ning valida sobiv sõidukiirus, mis võib olla kehtestatud piirkiirusest ka oluliselt väiksem. Lumistes oludes tasub liiklemiseks varuda veidi rohkem aega ja mitte kiirustada, sest kõige tähtsam on, et inimesed tervelt sihtpunkti jõuaksid,“ ütles Smirnov.