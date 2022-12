Macron: lääs peab arutama julgeolukutagatiste andmist Venemaale

„See tähendab, et üks olulisi punkte, millega peame tegelema – nagu president Putin alati öelnud on –, on hirm, et NATO tuleb otse tema uste ette, ja paigutab sinna relvad, mis võivad Venemaad ohustada,“ ütles Macron.

USA president Joe Biden ütles sel nädalal Macroniga peetud kohtumisel Washingtonis, et Putiniga saab läbi rääkida vaid siis, kui too näitab, et on siiralt huvitatud sõja lõpetamisest. Ukraina sõnul on läbirääkimised võimalikud ainult siis, kui Venemaa peatab sissetungi ja tõmbab oma väed riigist välja. Kremli kõneisik Dmitri Peskov teatas reedel, et Venemaa relvajõud ei kavatse Ukrainast lahkuda ja „erioperatsioon jätkub“.