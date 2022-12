Laevamaaklerite ja analüütikute sõnul on Venemaa salamahti kokku pannud rohkem kui sajast vananevast tankerist koosneva laevastiku. Nn varilaevastiku ehitamisega üritab Venemaa kõrvale hiilida naftaekspordile seatud rahvusvahelistest piirangutest, sealhulgas esmaspäeval jõustuvast Euroopa Liidu meretranspordi keelust ning laupäeval G7 tööstusriikide ja Austraalia kokku lepitud hinna ülempiirist Vene naftale. Valdavalt on tankerid aga nii vanad, et lähevad ilmselt peagi lammutamisele.