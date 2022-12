OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa naftale seatud hinnalagi on nõrk ja me kaotame sellega aega

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile G7 tööstusriikide ja Austraalia poolt Venemaale seatud naftaekspordi hinna ülempiiri kohta, et pikk arutelu, mis kokkuleppeni viis, on lõppenud „ilma suurte otsusteta“ ja otsusest Venemaa sõjamasina peatamisel abi ei ole.

„See on nõrk positsioon. Ja see on ainult aja küsimus, millal tuleb niivõinaa tugevamaid tööriistu kasutama hakata. Kahju, et see aeg kaotsi läheb,“ ütles Zelenskõi.