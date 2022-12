Ajaleht: põdura tervisega Putin kukkus väidetavalt trepist alla

Ajaleht Metro kirjutab, et 70-aastane Venemaa türann libastus oma Moskva residentsis. Allikate jutu järgi sai Putini sabakont kukkumise tagajärjel põrutada ja julgeolekutöötajad pidid ta enne arstide saabumist lähedal asuvale diivanile aitama.

Tegu on järjekordse väitega, mis näib viitavat, et Venemaa sõjaõhutaja kannatab mitmete terviseprobleemide käes.

Ajaleht kirjutab, et Putini lähikonda kuuluvate allikate sõnul jõudsid meedikud kohale mõne minuti jooksul, kuid ei saanud presidenti kohe üle vaadata. Väidetavalt oli põhjus selles, et Putin põeb „soolevähki, mille tagajärjel on tal suuri probleeme seedimisega“ – ja kukkumine põhjustas „tahtmatu“ reaktsiooni.